- Yürüyemez dediler, Bursa'da ayağa kalktı - Son Dakika

Yürüyemez dediler, Bursa'da ayağa kalktı

BURSA - Ülkesinde geçirdiği kaza neticesinde bir daha yürüyemez denen Cbutili yaşlı kadın, başarılı protez kalça ameliyatıyla Bursa'da ayağa kalktı.

Doğu Afkira'nın Cibuti ülkesinde geçirdiği kaza sonucu 2 kez ameliyat olan 67 yaşındaki Saada Ahmed Alwane, Bursa'da yapılan başarılı operasyonla tekrar ayağa kalkmanın mutluluğunu yaşadı. 2,5 yıldır bir adım dahi atamayan Saada Ahmed Alwane, bebekler gibi yeni yeni adımlarıyla ayağa kalkmayı başardı. Yaşadığı mutluluğu şükrederek dile getiren yaşlı kadın, emeği geçen tüm doktor ekibine teşekkür etti.

Yurt dışında yapılan ameliyatlardan sonra hastanın hiçbir şekilde yürüyemediğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Oktay Nar, "Yaklaşık 3 yıldır yürümeyen hastanın sol kalçasında yaptığımız operasyonla, kalça protezi eklemi yerleştirdik. Şu an yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladı. Hastamıza daha önce yapılan operasyonlarda başarılı olunamamış. Biz sorunlu bölge için kalça protezi uygulaması gerçekleştirdik. Kalçanın oynayan yerinin değiştirilerek yerine protez platin uygulayarak bir birinin hareketini sağladık. Hastamız da artık güvenli bir şekilde yürüyebilecek. Tabi ki yapmaması gereken bazı hareketler olacak. Örneğin eğilerek çorabını giyemeyecek. Bir de uzun zamandır yürümediği için bazı kasları da zayıf onları da gerekli egzersizlerle geliştireceğiz" dedi.