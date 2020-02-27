Yürüyemez haldeki kedi tedevi edildi - Son Dakika
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Yürüyemez haldeki kedi tedevi edildi

6 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir hayvansever tarafından sokakta yürüyemez şekilde bulunan, ayağında kırık ve ağır enfekte yara tespit edilen kedi, tedavisinin ardından yeniden eski sağlığına kavuştu.

Yürüyemez haldeki kedi tedevi edildi, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir hayvansever tarafından sokakta yürüyemez şekilde bulunan, ayağında kırık ve ağır enfekte yara tespit edilen kedi, tedavisinin ardından yeniden eski sağlığına kavuştu.


İsmini vermek istemeyen yardımsever bir vatandaş, kediyi alıp veteriner hekime götürdü. Veteriner hekim Hayrettin Yıldız ve Rafet Acar tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında, röntgen filmi çekilen kedinin sağ arka bacağında kırık tespit edildi. Veteriner hekim Hayrettin Yıldız, kedinin kırık olan ayağını ameliyat etti. Ampüte olan kedi, operasyondan kısa süre sonra iyileşerek yürümeye başladı.


Veteriner Hekim Yıldız, "Kedinin arka bacağında yaralar ve kemikte kırıklar ile geldi. Yaptığımız muayene ve yeni aldığımız cihazlarla röntgen sonrasında durumunun oldukça kötü olduğunu fark ettik. Tedavi altına aldık ve dört günlük tedavi sonrası yemesi içmesi ve genel durumu düzeldikten sonra sağ arka ayağını almak sureti ile tedavisini tamamladık." diyerek kedinin bundan sonraki yaşamında, 3 ayağı ile rahatlıkla hayatını idame ettirebileceğini ifade etti. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:44 Kaynak: İHA
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