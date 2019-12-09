Yürüyemez hale getiren ve geçmeyen ağrılarından algoloji tedavisiyle kurtuldu

Şiddetli bel ve diz ağrıları nedeniyle yürüyemez hale gelen 66 yaşındaki Sacide Ulubilir, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Hacı Ahmet Alıcı'nın uyguladığı algoloji tedavisi sayesinde 8 yıl süren ağrılarından kurtuldu.

Ulubilir'in kanal darlığı tespit edilen belindeki ağrılar tetik nokta enjeksiyonu, kireçlenme nedeniyle dizlerinde görülen ağrılar ise ozon tedavisiyle kısa sürede giderildi. 8 yıldır süren ve çare bulunamayan ağrıları nedeniyle yürüyemez hale gelen 66 yaşındaki Ulubilir, artık rahatça hareket edebiliyor ve yürüyebiliyor.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Algoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Hacı Ahmet Alıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, algolojinin; önemli bir bilim dalı olduğunu ve "ağrı bilim dalı" manasına geldiğini söyledi.

Algolojinin, nedeni bilinmeyen ağrılar ve kanser ağrıları başta olmak üzere vücuttaki tüm ağrılarla ilgilendiğini ifade eden Alıcı, özellikle diğer bilim dallarının baş edemediği veya ameliyat olmak istemeyen hastaların ağrılarının bu bilim dalıyla tedavi edildiğini anlattı.

Alıcı, algolojinin en çok kanser ağrılarıyla ilgilendiğini ve kendileri dışında bu ağrı türünü tedavi eden bilim dalı bulunmadığını kaydederek, baş, boyun, omuz, kol, gövde, bel, diz ve kalça ağrı şikayetlerinin de kendilerine sık geldiğini söyledi.

Her yıl algoloji ordusuna yeni hekimler katıldığını aktaran Alıcı, halihazırda Türkiye genelinde algoloji uzmanı sayısının 300 olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

Bel ağrısı vakalarıyla da sık sık karşılaştıklarını ifade eden Alıcı, Sacide Ulubilir'in kendilerine geldiğinde bel ve diz ağrılarından şikayet ettiğini anlattı.

Ulubilir'in belinde kanal darlığı, dizlerinde kireçlenme olduğunu gördüklerini dile getiren Alıcı, "66 yaşındaki teyzemiz birçok hekime de gitmiş. Ortopediye gidiyor, fizik tedavi görüyor ancak ağrıları geçmiyor. Bu arada halk arasında kulunç dediğimiz miyofasyal tespit ettik. Halbuki bu ağrı, Türk toplumunun yüzde 1-2 oranında bulunuyor." diye konuştu.

"Yıllarca süren bel ağrılarının yüzde 70'i 3 seansta geçti"

Prof. Dr. Alıcı, Sacide Ulubilir'in daha önce çok sayıda hekime gittiğini, hastanın kendilerine yürüyemez halde geldiğini söyledi.

Böyle durumlarda ilk olarak en basit tedavi yöntemlerini uygulamanın iyi bir başlangıç olacağını ifade eden Alıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk önce o kulunç dediğimiz bel ağrıları için tetik nokta enjeksiyonu yaptık. 3 seansta ağrılarının yüzde 70'i geçti. Rahat yürümeye ve ayakta durmaya başladı. Şu anda 4 ay geçti ve herhangi bir şikayeti yok. Bu minimal invaziv bir yöntemdir. Burada sadece biz lokal anestezi uyguladık. Diz ağrıları için protez önerilmişti. Biz ise hem sağ hem de sol dizine ozon tedavisi uyguladık. Bu tür ağrılar için pop ve radyofrekans tedavi yöntemleri de uygulanabilir ancak biz en basitini uygulamak istedik."

Alıcı, hastanın şu anda rahatlıkla yürüyebildiğini belirterek, "Kendisine diz içerisine ozon verdik. İğne ile belirli bir oranda düzenli bir şekilde vermeye devam ettik. Hastamızda 3 seansta bir dizinde ağrıları kayboldu. Genelde 3 ya da 5 seans yapıyoruz. Ozonun hiçbir yan etkisi yoktur." dedi.