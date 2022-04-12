YÜRÜYEMEZSİN' DENİLEN TARIK, 2,5 AYDA AYAĞA KALKIP HALTERDE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU - Son Dakika
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YÜRÜYEMEZSİN' DENİLEN TARIK, 2,5 AYDA AYAĞA KALKIP HALTERDE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU

12.04.2022 10:38

ANTALYA'da kullandığı yarış motosikletiyle kaza yapıp kaldırıldığı hastanede önce bacağının kesileceği, ardından da yürüyemeyeceği söylenen üniversite öğrencisi Tarık Akat (24), fizik tedaviye başladıktan 2,5 ay sonra ayağa kalktı ve halterde Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

ANTALYA'da kullandığı yarış motosikletiyle kaza yapıp kaldırıldığı hastanede önce bacağının kesileceği, ardından da yürüyemeyeceği söylenen üniversite öğrencisi Tarık Akat (24), fizik tedaviye başladıktan 2,5 ay sonra ayağa kalktı ve halterde Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Antalya'da babasından gördüğü motosikletlere ilgi duyan Tarık Akat, 18 yaşına geldiğinde yarış motosikleti aldı. Geçen yıl nisan ayında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde Akat'ın kullandığı motosiklet, kendisini sıkıştırdığı öne sürülen araçla çarpıştı. Yaralanan Tarık Akar'ın kaldırıldığı hastanede kalça ve bacak kemiklerinin kırıldığı belirlendi. Sağ bacağından ağır yaralanan Akat'a doktorlar, önce bacağının kesileceğini, ardından da bu karardan vazgeçildiğini ancak yürüyemeyeceğini söyledi.

2,5 AYDA ADIM ATMAYA BAŞLADI

Taburcu edilen Akat'ın tedavisi uzun süre evde sürdü. Artık yüzde 52 engelli olan Tarık Akat, fizik tedaviye giderek, tekrar ayağa kalkabilmek için büyük mücadele verdi. Çabaları sonucu 2,5 ayda tekrar adım atan Akat, bu sırada ne yapabileceği konusunda internetten araştırma yaptı ve haltere yöneldi. Antalya Kapalı Spor Salonu'nda antrenörlük yapan eski milli halterci Ekrem Celil'e ulaşan Akat, spora başladı.

İLK YARIŞMASINDA MADALYA KAZANDI

Yeniden hayata tutunma azmiyle günde çift antrenman yaparak kendini geliştiren Tarık Akat, geçen ay Kocaeli'nde düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 110 kilogram kaldırarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Kısa sürede büyük başarı yakalayan Akat, olimpiyatlara katılmayı hedefliyor.

Katıldığı motosiklet yarışlarında dereceler elde ettiğini dile getiren Akat, 'Babam motosikletçiydi. Ondan görerek 8 yaşından bu yana motosiklet kullanıyorum. 18 yaşımda ilk yarış motosikletimi aldım. Yarışlarda dereceler elde ettim. Geçen sene talihsiz bir motosiklet kazası geçirdim. Kalçam ve bacak kemiğim kırıldı, 2 ay hastanede yattım. İlk başta sağ bacağımı kesmeyi düşünmüşlerdi ancak genç olduğum için bu karardan vazgeçtiler. Doktor bir daha yürüyemeyeceğimi söyledi" dedi.

İNTERNETTEN ARAŞTIRIP HALTERE YÖNELDİ

Hastaneden çıktıktan sonra 3 ay daha evde yattığını ve daha sonra fizik tedaviye yönlendirildiğini belirten Akat, 'Azmim ve hırsımla çok çalışarak 2,5 ay gibi kısa bir sürede ayağa kalkabildim. Evde kaldığım süreçte ne yapabilirim diye düşündüm. İnternette araştırdım ve bedensel engellilerin halter gibi sporları yapabildiklerini öğrendim. Kısa sürede 110 kilogram kaldırmaya başladım" diye konuştu.

Hedefleri için çalışmalarına devam ettiğini anlatan Akat, 'Türkiye Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandım. Çalışmalarıma devam ediyorum. Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Hedefim ise olimpiyata kadar gidebilmek. Bana geçen sene 'Bu duruma düşeceksin, engelli kalacaksın' deselerdi asla inanmazdım. Hayatın ne göstereceği hiç belli olmuyormuş" ifadelerini kullandı.

'YENİDEN HAYATA TUTUNMASI İÇİN AZMİ VARDI'

Tarık ile birebir ilgilendiklerini söyleyen antrenör Ekrem Celil, 'Çift antrenman yaparak çalışmalara devam ettik. Tarık'ta yeniden hayata tutunmak için bir azim vardı. Burada diğer arkadaşlarını görünce daha çok hırslandı. Biz psikolojik olarak da destek olmaya çalıştık. Çok çalıştı ve umarım daha iyi yerlere gelecektir" diye konuştu.

YÜRÜYEMEZSİN' DENİLEN TARIK, 2,5 AYDA AYAĞA KALKIP HALTERDE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU
YÜRÜYEMEZSİN' DENİLEN TARIK, 2,5 AYDA AYAĞA KALKIP HALTERDE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU
YÜRÜYEMEZSİN' DENİLEN TARIK, 2,5 AYDA AYAĞA KALKIP HALTERDE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU
YÜRÜYEMEZSİN' DENİLEN TARIK, 2,5 AYDA AYAĞA KALKIP HALTERDE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU
YÜRÜYEMEZSİN' DENİLEN TARIK, 2,5 AYDA AYAĞA KALKIP HALTERDE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU
YÜRÜYEMEZSİN' DENİLEN TARIK, 2,5 AYDA AYAĞA KALKIP HALTERDE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU
YÜRÜYEMEZSİN' DENİLEN TARIK, 2,5 AYDA AYAĞA KALKIP HALTERDE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU
YÜRÜYEMEZSİN' DENİLEN TARIK, 2,5 AYDA AYAĞA KALKIP HALTERDE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÜRÜYEMEZSİN' DENİLEN TARIK, 2,5 AYDA AYAĞA KALKIP HALTERDE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: YÜRÜYEMEZSİN' DENİLEN TARIK, 2,5 AYDA AYAĞA KALKIP HALTERDE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU - Son Dakika
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