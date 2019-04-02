Yürüyemiyor, Yaşıtlarıyla Oynayamıyor... Minik Behlül Sadece Okula Gitmek İçin Akülü Araba İstiyor

Yürüyemiyor, yaşıtlarıyla oynayamıyor.

Yürüyemiyor, yaşıtlarıyla oynayamıyor... Minik Behlül sadece okula gitmek için akülü araba istiyor

Adana'da 13 yaşındaki Behlül Uflaz, doğduğundan bu yana kas erimesi hastalığıyla yaşamını sürdürmeye çalışıyor

Anne Yağmur Uflaz: "Yavrumun gözümün önünde eriyip gitmesini istemiyorum"



ADANA - Adana'da 13 yaşındaki Behlül Uflaz, doğduğundan bu yana kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi hastalığıyla mücadele ediyor. Çocuğunun bir su bardağını bile kaldıramadığını belirten anne Yağmur Uflaz, "Yavrumun gözümün önünde eriyip gitmesini istemiyorum. Behlül evden çıkmak istiyor ancak götüremiyor. Ne olur ona bir tane akülü araba verilsin" diyerek yardım istedi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yaşayan Yağmur Uflaz'ın 3 çocuğundan en büyüğü olan 13 yaşındaki Behlül Uflaz, doğduğu günden bu yana halk dilinde kas erimesi olarak bilinen 'Duchenne Musküler Distrofi' hastalığı ile mücadele ediyor. Hayatını yatağa mahkum olarak sürdüren Behlül, tüm ihtiyaçlarını annesi sayesinde karşılıyor. Yaşadıkları gecekonduda tek göz odada hayatını sürdüren Behlül, ekonomik yetersizlikler yüzünden temel ihtiyaçlarını da karşılayamıyor. En büyük hayali yaşıtları gibi koşup oynamak olan Behlül, hayırseverlerden akülü araba yardımı bekliyor.

"Yavrumun gözümün önünde eriyip gitmesini istemiyorum"

Anne Yağmur Uflaz, ilk başlarda çocuğunun yürümeye çalışırken düşmesini küçüklüğüne bağladığını ancak hastaneye götürdüğünde kas erimesi olduğunu öğrenince yıkıldıklarını ifade ederek, "Ben de çocuğumun herkes gibi koşmasını, oynamasını isterdim. Bu hastalığın tedavisi yoktu ancak bulunduğunu söylüyorlar. Maddi durumum olmadığı için çocuğumu hastaneye bile götüremiyorum. Arkadaşlarında bir şey görüyor, alamıyorum. Kıyafet bile alamıyorum. Behlül kendi başına yürüyemiyor. Bir su bardağını bile kaldıramıyor" diye konuştu.

Çocuğunun bu halinin yüreğini yaktığını belirten anne Yağmur Uflaz, "Yavrumun gözümün önünde eriyip gitmesini istemiyorum. Bir anne evladının koşmasını, oynamasını istemez mi? Ben de istiyorum. Behlül evden çıkmak istiyor, ancak götüremiyorum. Ne olur ona bir tane akülü araba verin. Cumhurbaşkanımızdan, valimizden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum. Ne olur bize yardım edin" dedi.

Behlül ise yaşıtları gibi sokakta oyun oynamak istediğini ancak hastalığından dolayı bunu gerçekleştiremediğini ifade ederek, "Okula gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Akülü arabam olsun isterdim. Bana lütfen yardımcı olun" şeklinde konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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