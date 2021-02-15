Yürüyemiyorum diyerek Sağlık Bakanlığı'nı dolandıran kadını, tatil fotoğrafları ele verdi

İngiltere'de yaşayan 37 yaşındaki bir çocuk annesi Linda Metcalf, 2017 yılında gittiği doktorun omurgasındaki rahatsızlığı teşhis etmede geç kalması sonucu yürüyemeyecek hale geldiğini söyledi. Elbiselerini bile giyemediğini belirten kadın, Sağlık Bakanlığı'na yaklaşık altı milyon sterlinlik tazminat davası açtı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ

Bakanlıktan başlangıç olarak 75 bin sterlin ödeme alan dolandırıcı kadın, bu para ile Yeni Zelanda, Fiji ve Hong Kong'a tatile gitti. Müfettişler, Linda'nın yurt dışı seyahatlerinde sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları görünce kadının tazminat almak için yalan söylediğini ortaya çıkardı.

EVİNİ SATMAK ZORUNDA KALDI

Mahkemede yalan söylediğini kabul eden kadın, altı ay hapis cezası aldı. Ayrıca Linda, dolandırıcılıkla aldığı 75 bin sterlini evini satarak geri ödedi. Bir çocuk annesi kadın, yürüyemiyorum diye yalan söylememiş olsaydı doktorun sebep olduğu ihmal sonucu 350 bin sterlin tazminat alacaktı.