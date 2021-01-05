'Yürüyen Adam'dan 'kadına şiddete hayır' duyarlılığı

TRABZON'un Tonya ilçesinde, 'Yürüyen Adam' diye tanınan Muhammet Çelik (58), kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için, sırtında taşıdığı 'Kadınlar bize Allah'ın emanetidir' yazılı dövizle sokak sokak geziyor, vatandaşlara uyarı broşürleri dağıtıyor. Kadınlara iyi davranılması yönünde ricalarda bulunan Çelik, "Kadınlar solmayan bir çiçektir, soldurmayalım? dedi.Tonya ilçesinde daha önce Trabzonspor için İstanbul 'a, kansere karşı farkındalık oluşturmak için Ankara 'ya yürüyüş gerçekleştiren ve yörede 'Yürüyen Adam' olarak tanınan Muhammet Çelik, bu kez 'kadına şiddete hayır' için harekete geçti. Kadınlara destek olmak ve kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak için sırtında taşıdığı 'Kadınlar bize Allah'ın emanetidir' yazılı dövizle ilçe sokaklarını arşınlayan Çelik, vatandaşlara uyarı broşürleri dağıtıyor. 'Kadına değil, şiddete karşı el kaldırın' yazılı tişört de giyen Çelik, ilçe pazar yerinde de tek tek dolaştığı esnafa da broşür verip, kadınlara yönelik her türlü şiddetin her yerde son bulması temennisinde bulunuyor. Kadınlara iyi davranılması yönünde herkese ricalarda da bulunan Çelik, duyarlılığıyla çevresinden övgü topladı. 'KADINLAR SOLMAYAN BİR ÇİÇEKTİR?İlçe esnafını ve semt pazarını dolaşarak broşür dağıttığını anlatan Muhammet Çelik 'Kadınlara karşı cinayetlere karşı durmanın zamanı geldi ve geçti. Kadınlara karşı şiddet, taciz gibi bir takım eylemlere çok üzülüyoruz. Artık kadınlara karşı cinayetlere karşı 'dur' demenin zamanı gelip, geçti bile. Ben de duyarlı vatandaş olarak bu cinayetlere tepki göstermek amacıyla, böyle bir eylemi yapmayı düşündüm. Kadınlar solmayan bir çiçektir, soldurmayalım? dedi.'ERKEK OLARAK UTANIYORUM?Kadına yönelik şiddete tepki gösteren Durmuş Uzun, 'Bizi yetiştiren de kadındır, erkek olarak utanıyorum öyle bir vahşeti duyduğum zaman. Başka laf üretmeye gerek yok. Kadınlar baş tacımızdır' dedi.Çelik'in yaptığı çalışmaya destek verdiğini belirten esnaf Fikri Sağlam, 'Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadın cinayetlerine karşı yıllardır mücadele ediyoruz. Kadına karşı şiddet Tonya'da gerçekten minimum noktadadır. Bunun Türkiye 'ye örnek olması lazım' diye konuştu.'ERKEKLER KADINLARDAN NE İSTİYOR?

Yöre sakini Ayşe Kurt, 'Bu erkekler ne istiyor kadınlardan, kadınlar pişirir, yedirir, çocuk doğurur. Kadınları öldürenler erkektir, onları da kadınlar doğuruyor ne istiyorlar kadınlardan" şeklinde konuştu.