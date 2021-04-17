Yürüyen kadının elinden kapkaç yöntemiyle cep telefonunu çalan ve otodan hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Son Dakika

Avcılar'da otodan hırsızlık yaptığı ve yolda yalnız yürüyen kadının elinden cep telefonunu çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan yaşı küçük şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Nisan'da Avcılar Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde park halindeki bir tırın içinden cep telefonu hırsızlığı ile Balık Yolu Caddesi'nde yalnız yürüyen bir kadının elinden cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin yaşı küçük E. D. olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından, evine girdiği sırada yakalanan şüpheli E. D'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "otodan hırsızlık" ve "kapkaç" suçlarından adliyeye sevk edildi.