Yürüyen kadının konuştuğu cep telefonunu alıp, kaçan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

MERSİN'de yolda yürüyen kadının konuştuğu cep telefonunu alıp kaçan S.T., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde yaşanan olayda, Y.Ş. adlı kadın, yürüdüğü sırada cep telefonuyla konuşmaya başladı. Ancak arkadan gelen bir şüpheli, kadının elindeki cep telefonunu alıp, kaçtı. Kadının şikayeti üzerine çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin S.T., olduğunu belirledi. S.T., çaldığı cep telefonu ile birlikte yakalandı. Cep telefonu, Y.Ş.'ye teslim edilirken gözaltına alınan S.T., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.