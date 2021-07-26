YÜRÜYEN KÖŞK 1 GÜN KAPALI OLACAK - Son Dakika

YÜRÜYEN KÖŞK 1 GÜN KAPALI OLACAK

YÜRÜYEN KÖŞK 1 GÜN KAPALI OLACAK
Son Güncelleme: 26.07.2021 06:17

YÜRÜYEN KÖŞK 1 GÜN KAPALI OLACAK2019 yılında 1 hafta restorasyona giren ve bu süre içinde de ziyarete kapalı olan köşk bu kez 1 günlüğüne bakıma alındı.

YÜRÜYEN KÖŞK 1 GÜN KAPALI OLACAK

2019 yılında 1 hafta restorasyona giren ve bu süre içinde de ziyarete kapalı olan köşk bu kez 1 günlüğüne bakıma alındı. 17 Ocak Cuma günü kapalı olacak Yürüyen Köşk'ün yanında bulunan Köşk Kafeterya ise hizmete devam edecek. Yürüyen Köşk 1 günlüğüne bakıma alınacağını belirten Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman; "2019 yılı içinde Yürüyen Köşk'te 1 haftalık restorasyon çalışması yapılmıştı. Belli zaman dilimlerinde bu çalışmalar devam ediyor ve edecek. Köşk bir günlüğüne kısa bir bakımı girecek ve ziyaretçilere kapalı olacak. Kentimizin simgesi, Atamızın mirası olan Yürüyen Köşk'e dün olduğu gibi her zaman sahip çıkacağız" dedi.

Kaynak: Habermetre

Yürüyen Köşk, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum YÜRÜYEN KÖŞK 1 GÜN KAPALI OLACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: YÜRÜYEN KÖŞK 1 GÜN KAPALI OLACAK - Son Dakika
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