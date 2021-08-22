YÜRÜYEN KÖŞK 11 EYLÜL CUMA GÜNÜ KAPALI OLACAK - Son Dakika
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YÜRÜYEN KÖŞK 11 EYLÜL CUMA GÜNÜ KAPALI OLACAK

22.08.2021 11:31
YÜRÜYEN KÖŞK 11 EYLÜL CUMA GÜNÜ KAPALI OLACAK

YÜRÜYEN KÖŞK 11 EYLÜL CUMA GÜNÜ KAPALI OLACAKKültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Müzeler Müdürlüğü tarafından her yıl rutin olarak düzenlenen envanter sayımı nedeniyle kapalı olacak olan Yürüyen Köşk'e ziyaretçi alımı yapılmayacak.

YÜRÜYEN KÖŞK 11 EYLÜL CUMA GÜNÜ KAPALI OLACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Müzeler Müdürlüğü tarafından her yıl rutin olarak düzenlenen envanter sayımı nedeniyle kapalı olacak olan Yürüyen Köşk'e ziyaretçi alımı yapılmayacak. 11 Eylül Cuma günü 1 gün süreyle kapalı olacak Yürüyen Köşk 12 Eylül Cumartesi günü ziyaretçilerine tekrardan kapılarını açmış olacak. Yürüyen Köşk bahçesinde bulunan Köşk Kafe ise normal olarak hizmet vermeye devam edecek.

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum YÜRÜYEN KÖŞK 11 EYLÜL CUMA GÜNÜ KAPALI OLACAK - Son Dakika

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