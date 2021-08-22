YÜRÜYEN KÖŞK 11 EYLÜL CUMA GÜNÜ KAPALI OLACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Müzeler Müdürlüğü tarafından her yıl rutin olarak düzenlenen envanter sayımı nedeniyle kapalı olacak olan Yürüyen Köşk'e ziyaretçi alımı yapılmayacak. 11 Eylül Cuma günü 1 gün süreyle kapalı olacak Yürüyen Köşk 12 Eylül Cumartesi günü ziyaretçilerine tekrardan kapılarını açmış olacak. Yürüyen Köşk bahçesinde bulunan Köşk Kafe ise normal olarak hizmet vermeye devam edecek.