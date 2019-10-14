YALOVA Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Yürüyen Köşk Satranç Turnuvası sona erdi.

8 ilden 161 sporcunun farklı kategorilerde mücadele ettiği satranç turnuvasında, başlangıç hamlesini Yalova Belediyesi Başkan Vekili Adil Ürekli yaptı. İki gün süren turnuvada Yalova Belediyespor adına yarışan İsmail Tarık Baltacı, Açık A Kategorisi'nde birinci oldu.