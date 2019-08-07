Son Dakika Haberleri: Yürüyen Köşk'te bakım çalışmaları tamamlandı
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Yürüyen Köşk'te bakım çalışmaları tamamlandı

9 dakika önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle, yanındaki çınar ağacına zarar vermemesi için bulunduğu yerden raylarla taşınan Yalova'daki "Yürüyen Köşk"te bakım çalışmaları tamamlandı.

Yürüyen Köşk'te bakım çalışmaları tamamlandı, System.String[]
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle, yanındaki çınar ağacına zarar vermemesi için bulunduğu yerden raylarla taşınan Yalova'daki "Yürüyen Köşk"te bakım çalışmaları tamamlandı.
Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Vefa Salman'ın talimatları doğrultusunda Anıtlar Kurulu'ndan alınan izinle köşkte bakım ve onarım çalışmaları yapıldığı anımsatıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Salman, çalışmaların köşkün tarihi dokusuna zarar vermeden ve özenle yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Kentimizin simgelerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önemli kararlara imza attığı Yürüyen Köşk'ün tadilatı sona erdi. Özenle yapılan bakım ve onarım çalışmalarını kısa sürede tamamlayan tüm ekibe teşekkür ediyorum. Tarihi dokusuna zarar vermeden yapılan çalışmalar sonrasında köşk vatandaşlarımızın hizmetine tekrardan girmiştir."
Mustafa Kemal Atatürk, Yürüyen Köşk, Vefa Salman, Yalova, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:48 Kaynak: AA
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