Son Dakika Haberleri: 'Yürüyen Köşk'te tadilat sona erdi
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'Yürüyen Köşk'te tadilat sona erdi

10 dakika önce

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, yanındaki çınar ağacına zarar vermemesi için bulunduğu yerden raylarla taşınan 'Yürüyen Köşk'te başlatılan bakım ve onarım çalışmaları sona erdi.

'Yürüyen Köşk'te tadilat sona erdi, System.String[]
GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, yanındaki çınar ağacına zarar vermemesi için bulunduğu yerden raylarla taşınan 'Yürüyen Köşk'te başlatılan bakım ve onarım çalışmaları sona erdi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yanındaki çınar ağacına zarar vermemesi için raylarla bulunduğu yerden taşıttırılan Yalova'daki 'Yürüyen Köşk', Yalova Belediyesi tarafından 29 Temmuz 2019 tarihinde bakım ve onarıma alınmıştı. 1 hafta süreyle ziyarete kapalı kalan köşkte bakım ve onarım çalışmaları sona erdi.
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, "Kentimizin simgelerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önemli kararlara imza attığı Yürüyen Köşk'ün tadilatı sona erdi. Özenle yapılan bakım ve onarım çalışmalarını kısa sürede tamamlayan tüm ekibe teşekkür ediyorum. Tarihi dokusuna zarar vermeden yapılan çalışmalar sonrasında köşk vatandaşlarımızın hizmetine tekrardan girmiştir" dedi.


Mustafa Kemal Atatürk, Yürüyen Köşk, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:15 Kaynak: DHA
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