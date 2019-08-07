Son Dakika Haberleri: Yürüyen Köşk'ün tadilatı sona erdi
Son Dakika Güncel Haber

Yürüyen Köşk'ün tadilatı sona erdi

1 saat önce

Yalova'daki Yürüyen Köşk'te bakım ve onarım çalışmaları sona erdi.

Yürüyen Köşk'ün tadilatı sona erdi, System.String[]
Yalova'daki Yürüyen Köşk'te bakım ve onarım çalışmaları sona erdi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın talimatları doğrultusunda Anıtlar Kurulundan alınan izinle 29 Temmuz Pazartesi günü bakım ve onarımına başlanılan Yürüyen Köşk'te çalışmalar bir hafta gibi kısa bir sürede tamamlandı. Tarihi dokusuna dokunulmadan ve özenle bir çalışma yapıldığını belirten Başkan Salman; "Kentimizin simgelerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önemli kararlara imza attığı Yürüyen Köşk'ün tadilatı sona erdi. Özenle yapılan bakım ve onarım çalışmalarını kısa sürede tamamlayan tüm ekibe teşekkür ediyorum. Tarihi dokusuna zarar vermeden yapılan çalışmalar sonrasında köşk vatandaşlarımızın hizmetine tekrardan girmiştir" dedi. - YALOVA
Yürüyen Köşk, Vefa Salman, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Roman Neustadter'in yeni takımı belli oldu
Erkenci Kuş'un yapımcısı dizinin neden final yaptığını açıkladı: Tatil onların da hakkı 16,4 milyon kişiye bayram erken gelecek! Ödemeler bu hafta yapılacak HDP Eş Genel Başkanı Temelli: 2020 erken seçim getirir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 11:08:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yürüyen Köşk'ün tadilatı sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]