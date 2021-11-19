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Yürüyen merdivende, mont cebinden telefon hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Yürüyen merdivende, mont cebinden telefon hırsızlığı kamerada

19.11.2021 13:15
Yürüyen merdivende, mont cebinden telefon hırsızlığı kamerada

KAYSERİ'de, yürüyen merdivenden çıkan kadının montuna elini sokarak, cep telefonunu çalan O.K.B., polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, yürüyen merdivenden çıkan kadının montuna elini sokarak, cep telefonunu çalan O.K.B., polis ekiplerince yakalandı. Yankesicilik anları, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sur Caddesi'nde alt geçitte meydana geldi. Yürüyen merdivenden yukarı çıkan 2 kadının arkasına yaklaşan O.K.B., birinin montunun cebine elini sokarak cep telefonunu çaldı. Bir süre sonra telefonunun çalındığı fark eden kadın, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamerası incelemesinde, şüphelinin kimliğini tespit etti. O.K.B., adresi saptanan evine yapılan baskınla gözaltına alındı. O.K.B.'nin üst aramasında kadının cebinden çaldığı cep telefonu çıktı. O.K.B., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Yürüyen merdivende, mont cebinden telefon hırsızlığı kamerada
Yürüyen merdivende, mont cebinden telefon hırsızlığı kamerada

Cumhuriyet Mahallesi, Polis, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yürüyen merdivende, mont cebinden telefon hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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