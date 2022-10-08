Yürüyen merdivenin kapağını çaldılar, tehlike saçtılar - Son Dakika
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Yürüyen merdivenin kapağını çaldılar, tehlike saçtılar

08.10.2022 11:55

Yürüyen merdivenin kapağını çaldılar, tehlike saçtılar Metrodaki yürüyen merdivenlerin mazgallarını çalan hırsızlar vatandaşların canını hiçe saydı Yürüyen merdiven kuyu kapaklarını çalıp arkalarında 1.

Yürüyen merdivenin kapağını çaldılar, tehlike saçtılar

Metrodaki yürüyen merdivenlerin mazgallarını çalan hırsızlar vatandaşların canını hiçe saydı

Yürüyen merdiven kuyu kapaklarını çalıp arkalarında 1.5 metrelik çukur bıraktılar

BURSA - Bursa'da hırsızların hedefi metrodaki yürüyen merdivenlerin kapakları oldu. Gece saatlerinde kuyu kapaklarını çalan hırsızlar vatandaşların canını hiçe sayarak arkalarında 1.5 metrelik çukur bıraktı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Metro istasyonunda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; araçlarıyla gece saati gelen hırsızların hedefi bu kez de metrodaki yürüyen merdivenlerin kuyu kapakları oldu. Yürüyen merdivenin çıkışında bulunan 60 kiloluk kuyu kapaklarını alan hırsızlar arkalarında yaklaşık 1.5 metrelik bir çukur bıraktı. Durumu erken fark eden belediye ekipleri, merdivenleri durdurup etrafına şerit çekerek, muhtemel bir facianın yaşanmasını engelledi.

Hiç vicdan kalmamış

Sabah saatlerinde metroyu kullanmak isteyen vatandaşlar ise duruma tepki göstererek, "Hırsızlar bunca insanı mağdur ederken hiç düşünmediler mi ? Hadi biz bir şekilde başımızın çaresine bakıyoruz. Yaşlı ve engelli insanlar ne yapacaklar. Bunlarda ne haysiyet ne de vicdan kalmış" dedi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

Geçtiğimiz günlerde de Gaziantep'te benzer olay yaşanmıştı. Bu olay da hırsızların bağlantılı çalıştıklarını gözler önüne serdi.

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yürüyen merdivenin kapağını çaldılar, tehlike saçtılar - Son Dakika

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