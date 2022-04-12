YÜRÜYEN MERDİVENİN MAZGAL DEMİRİ ÇALINDI - Son Dakika
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YÜRÜYEN MERDİVENİN MAZGAL DEMİRİ ÇALINDI

12.04.2022 12:13

ANTALYA'da hırsızlar, üstgeçite ait yürüyen merdivendeki mazgal demirini çaldı.

ANTALYA'da hırsızlar, üstgeçite ait yürüyen merdivendeki mazgal demirini çaldı. Üstgeçitin bir tarafı yaya geçişine kapatıldı.

Hırsızlık olayı, gece bilinmeyen bir saatte Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda bulunan üstgeçide ait yürüyen merdivende meydana geldi. Görevliler, yayaların geçmesi için sabah üstgeçidi çalıştırmak isteyince mazgal demirinin çalındığını fark etti. Polise şikayette bulunan görevliler, üstgeçidin bir tarafını bariyerle kapatıp önlem aldı. Aynı üstgeçitte daha önce de hırsızlık olayı meydana geldiği belirtilirken, polis hırsızları aramaya başladı.

YÜRÜYEN MERDİVENİN MAZGAL DEMİRİ ÇALINDI
YÜRÜYEN MERDİVENİN MAZGAL DEMİRİ ÇALINDI
YÜRÜYEN MERDİVENİN MAZGAL DEMİRİ ÇALINDI

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Muratpaşa, Hırsızlık, ulusoy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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