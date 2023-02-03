Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nevzat Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: DHA

Kayseri, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yürüyen merdivenlerde dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.