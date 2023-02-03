Yürüyen merdivenlerde dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yürüyen merdivenlerde dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

03.02.2023 10:00

Kayseri'de 66 yaşındaki bir vatandaş, bir iş merkezinde yürüyen merdivenlerden indiği sırada dengesini kaybedip, metrelerce yükseklikten düştü. Talihsiz adam oracıkta yaşamını yitirdi.

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesinde Nevzat Y., yürüyen merdivenle iş merkezine ineceği sırada dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düştü.

Yürüyen merdiven düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nevzat Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yürüyen merdiven düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

İNCELEME BAŞLATILDI

Nevzat Y.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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Kayseri, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yürüyen merdivenlerde dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yürüyen merdivenlerde dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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