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Yürüyen merdivenlerin periyodik kontrolü akredite kurumlarca yapılacak - Son Dakika

Yürüyen merdivenlerin periyodik kontrolü akredite kurumlarca yapılacak

18.02.2022 12:54
Yürüyen merdivenlerin periyodik kontrolü akredite kurumlarca yapılacak

Kule krenler, LPG tankları, yürüyen merdivenler ve asılı erişim donanımlarının periyodik kontrollerinin akredite kurumlar tarafından yapılması zorunlu hale getirildi.

Kule krenler, LPG tankları, yürüyen merdivenler ve asılı erişim donanımlarının periyodik kontrollerinin akredite kurumlar tarafından yapılması zorunlu hale getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği"nde düzenlemeye gidildi.

Yapılan değişiklikle kullanımları ve periyodik kontrolleri uluslararası sözleşmelerle düzenlenmiş taşınabilir gaz tüpleri, manifoldlu tüp demetleri ve LPG tüpleri Yönetmelik kapsamından çıkarıldı.

Nükleer tesislerde kullanılan iş ekipmanlarının durumu da tesislerin uzmanlık gerektiren özel yapısı sebebiyle Yönetmelik kapsamından çıkarılırken, yönetmeliğin uygulanmasında sahada karışıklığa sebep olan muayene ve test ile önemli bakım onarım kavramları da açıklığa kavuşturuldu.

Patlayıcı ortamlarda kullanılan iş ekipmanlarının uygunluk kontrollerine ilişkin karışıklıklar, Yönetmeliğe eklenen maddeyle giderildi.

Ek madde ile kule krenler, LPG tankları, yürüyen merdivenler ve asılı erişim donanımlarının periyodik kontrollerinin akredite kurumlar tarafından yapılması zorunlu hale getirildi.

Bununla birlikte, muayene ve testlerin gerçekleştirilmesine ilişkin süreler ve testlere ilişkin sınır değerler de yeniden düzenlendi.

Değişiklikten önce yönetmelik ekindeki tablolarda yer almayan tezgah, endüstriyel raf ve iş makinalarının bulunduğu ekipman grupları tablolara eklendi.

Böylece bu ekipmanların periyodik kontrollerini gerçekleştirecek işverenlere yol gösterilmiş oldu.

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Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yürüyen merdivenlerin periyodik kontrolü akredite kurumlarca yapılacak - Son Dakika


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