Yürüyerek dükkana giren hırsız, yere yatıp sürünerek kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Yürüyerek dükkana giren hırsız, yere yatıp sürünerek kaçtı

25.06.2022 12:42

Sancaktepe'de bir dükkana arka kapısından giren hırsız, kasadaki 600 TL parayı çaldıktan sonra yürüyerek girdiği dükkandan sürünerek dışarı çıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, dükkanın arka kapısını zorlayarak açan şahıs, içeri girdikten sonra kasaya yöneldi. Şüpheli şahıs kasadaki 600 TL parayı çaldı.

YÜRÜYEREK GİRDİ, SÜRÜNEREK KAÇTI

Kasadaki paraları çalan şahıs, daha sonra gizlenmek amacıyla yere yatıp sürünmeye başladı. Şahıs yürüyerek girdiği iş yerinden sürünerek dışarı çıktı. Kimliği tespit edilen İ.G. isimli şüpheli şahıs, 24 Haziran tarihinde Sancaktepe ilçesi Veysel Karani Mahallesinde polislerce yakalandı. Şüpheli şahıs, "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan 24 Haziran tarihinde adli makamlara sevk edildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kasadan para çalan hırsızın sürünerek kaçtığı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın dükkanın arka kapısından girdiği ve kasaya yürüdüğü görülüyor. Şahsın kasadan paraları aldıktan sonra yerde sürünerek kaçtığı kayıtlara geçiyor.

YORUMLAR
500
İstanbul'da gasp yapan Gürcü şahıs Trabzon polisinden kaçamadı İstanbul'da gasp yapan Gürcü şahıs Trabzon polisinden kaçamadı İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÜNİVERSİTE ÇEVRESİNDE UYUŞTURUCU SATAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÜNİVERSİTE ÇEVRESİNDE UYUŞTURUCU SATAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kaynak: İHA

Sancaktepe, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yürüyerek dükkana giren hırsız, yere yatıp sürünerek kaçtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:42 Yürüyerek dükkana giren hırsız, yere yatıp sürünerek kaçtı
12:29 Tekel bayiinde ortalık savaş alanına döndü! Müşteri ve işletme sahipleri kavgasını polis zor ayırdı
12:25 Ümit Özdağ siyanür tehlikesine dikkat çekmişti! Bakanlık altın madeni işletmesine 16 milyon lira ceza kesti
12:07 Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç ile tartıştı, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı
12:05 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşananlar izleyenleri şaşırttı! Yarışmacı programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıyamadı
12:02 Erkan Petekkaya sevenlerini korkuttu! Çekim esnasında kalp krizi geçirdi
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 12:54:25. #1.11#
SON DAKİKA: Yürüyerek dükkana giren hırsız, yere yatıp sürünerek kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement