Yürüyerek dükkana giren hırsız, yere yatıp sürünerek kaçtı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, dükkanın arka kapısını zorlayarak açan şahıs, içeri girdikten sonra kasaya yöneldi. Şüpheli şahıs kasadaki 600 TL parayı çaldı.
Kasadaki paraları çalan şahıs, daha sonra gizlenmek amacıyla yere yatıp sürünmeye başladı. Şahıs yürüyerek girdiği iş yerinden sürünerek dışarı çıktı. Kimliği tespit edilen İ.G. isimli şüpheli şahıs, 24 Haziran tarihinde Sancaktepe ilçesi Veysel Karani Mahallesinde polislerce yakalandı. Şüpheli şahıs, "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan 24 Haziran tarihinde adli makamlara sevk edildi.
Kasadan para çalan hırsızın sürünerek kaçtığı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın dükkanın arka kapısından girdiği ve kasaya yürüdüğü görülüyor. Şahsın kasadan paraları aldıktan sonra yerde sürünerek kaçtığı kayıtlara geçiyor.
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