Yürüyerek gittiği acilden cenazesi çıktı - Son Dakika
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Yürüyerek gittiği acilden cenazesi çıktı

27.11.2022 18:23
Yürüyerek gittiği acilden cenazesi çıktı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ikamet eden 24 yaşındaki Kürşat Muhammet Kalkan nefes darlığı şikayetiyle gittiği acilde kalp krizi geçirerek vefat etti.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ikamet eden 24 yaşındaki Kürşat Muhammet Kalkan nefes darlığı şikayetiyle gittiği acilde kalp krizi geçirerek vefat etti.

Derince Yavuz Sultan Mahallesi İtimat Sokak'ta ikamet eden 24 yaşındaki Kürşat Muhammet Kalkan, kalbine yenildi. Babasının İzmit Yenidoğan Mahallesi'ndeki dükkanında çalışan Kalkan nefes darlığı şikayetiyle Seka Devlet Hastanesi'nin acil bölümüne gitti. Burada fenalaşarak kalp krizi geçiren genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalkan'ın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. 24 yaşındaki genç, bugün öğle namazını müteakip Evliya Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Muhammet Kalkan, Kalp Krizi, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yürüyerek gittiği acilden cenazesi çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yürüyerek gittiği acilden cenazesi çıktı - Son Dakika
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