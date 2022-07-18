Yürüyüş için çıktığı dağda baygınlık geçirdi, MAG-AME ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Yürüyüş için çıktığı dağda baygınlık geçirdi, MAG-AME ekipleri kurtardı

18.07.2022 00:04
Yürüyüş için çıktığı dağda baygınlık geçirdi, MAG-AME ekipleri kurtardı

Muğla'nın Datça ilçesinde yürüyüş yapmak için dağa çıkan ve güneş çarpması sonucu baygınlık geçiren Recep Sinan Kanışkan (65), gerçekleştirilen çalışma sonrasında kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde yürüyüş yapmak için dağa çıkan ve güneş çarpması sonucu baygınlık geçiren Recep Sinan Kanışkan (65), gerçekleştirilen çalışma sonrasında kurtarıldı.

Olay, Datça ilçesi Emecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 65 yaşındaki Recep Sinan Kanışkan isimli bir vatandaş, yürüyüş yapmak amacıyla dağa çıktı. Çıktığı dağda yolunu kaybeden Kanışkan, güneş çarpması ve tansiyon nedeniyle baygınlık geçirdi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve Datça Mahalle Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, talihsiz adamın kaybolduğu bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından MAG-AME ekipleri, çalıların arasında baygın bir şekilde uzanan Kanışkan'a ulaştı. Talihsiz adam olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin dikkatli çalışması ile kısa sürede kurtarılan talihsiz adamın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yürüyüş için çıktığı dağda baygınlık geçirdi, MAG-AME ekipleri kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yürüyüş için çıktığı dağda baygınlık geçirdi, MAG-AME ekipleri kurtardı - Son Dakika
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