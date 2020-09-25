Yürüyüş için çıktığı dağdan dereye düşen kişiyi ekipler kurtardı - Son Dakika

BURSA'da, yürüyüş için dağa çıkan Nahit Aydın (53), dengesini kaybederek dereye düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık oluşan Aydın, arama- kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Yıldırım ilçesine bağlı Kırsal Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 arkadaşıyla birlikte yürüyüş için dağa çıkan Nahit Aydın, dengesini kaybederek Balaban Deresi'ne düştü. Başından ve bacağından yaralanan Aydın'ı dereden çıkaramayan arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, AFAD, UMKE ve ANDA ekibi sevk edildi. Bölgede geniş çaplı arama- kurtarma çalışması başlatan ekipler, kısa sürede Aydın'a ulaştı. Ekipler, vücudundaki kırıklar nedeniyle hareket kabiliyetini kaybeden Aydın'ı sedye ile bölgeden çıkarmayı başardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aydın, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.