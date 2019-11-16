Son Dakika Haberleri: Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü Sabahattin Tatar hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü Sabahattin Tatar hayatını kaybetti - Son Dakika

Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü Sabahattin Tatar hayatını kaybetti

6 saat önce

Balıkesir'de zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü 55 yaşındaki Sabahattin Tatar, yaşamını yitirdi.

Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü Sabahattin Tatar hayatını kaybetti, System.String[]

Balıkesir'de zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü 55 yaşındaki Sabahattin Tatar, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 13 Kasım'da Ayvalık ilçesi Murateli Mahallesi'ndeki bahçesinde zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen Tatar, Ayvalık Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tatar'ın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Van doğumlu olan Tatar, postacı olarak görev yaptığı dönemde yürüyüşte üst üste Türkiye şampiyonlukları elde etmişti. Daha sonra milli takım antrenörü olarak görev yapmaya başlayan Tatar, son yerel seçimde CHP'den Ayvalık Belediye Meclis Üyesi seçilmişti. Tatar'ın cenazesinin bugün Ayvalık'ta defnedileceği öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:00 Kaynak: AA
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