Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü Sabahattin Tatar hayatını kaybetti

Balıkesir'de zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü 55 yaşındaki Sabahattin Tatar, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Murateli Mahallesi'ndeki bahçesinde 13 Kasım'a zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen Sabahattin Tatar, Ayvalık Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tatar'ın, yapılan müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Postacı olarak görev yaptığı dönemde yürüyüşte üst üste Türkiye şampiyonu olan Tatar, daha sonra milli takım antrenörü olarak görev yapmaya başlamıştı. Sabahattin Tatar'ın cenazesinin bugün Ayvalık'ta defnedileceği öğrenildi.

(İHA)