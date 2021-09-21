Yürüyüş ve Bisiklet Turu etkinliğinde buluştular - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında düzenlediği Yürüyüş ve Bisiklet Turu etkinliğinde sporseverleri buluşturdu.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde başlayan etkinliklere katılan vatandaşlar, Alparslan Türkeş Bulvarı boyunca pedal çevirdi ve yürüyüş yaptı. Başkan Güngör, "Ne yazık ki küresel ısınmanın etkileri ülkemizde ve dünyanın her yerinde çok daha şiddetli ve sık şekilde yaşanmaktadır. Bundan dolayı şehrimiz için kapsayıcı, kesintisiz, kaliteli, güvenli, ekonomik ve çevreci ulaşım sistemlerinin oluşturulması ana hedefimiz oldu. Daha önce müjdesini verdiğimiz, IPA II Programı çerçevesinde finanse edilecek, toplamda 17 km olan Akıllı Bisiklet Yolu projesi ihale hazırlıklarımız başladı. Proje kapsamında, 80 adet akıllı bisiklet satın alınacak, 10 adet akıllı bisiklet kiralama durağı ve 120 Akıllı Bisiklet kiralama ünitesi kurulacaktır. Ayrıca hazırlayacağımız, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı olan 'SUMP' ile ilimizdeki tüm ulaşım biçimlerinin birbirine entegre olacak. Bisikleti inşallah Kahramanmaraş'ımızda yaygınlaştıracağız" dedi.

Bisiklet kullanımının teşvik edilmesi gerektiğine işaret eden Çekya Büyükelçisi Vacek ise, "Bisiklet kullanımı ulaşımı rahatlatıyor ve mesafeleri de olarak kısaltıyor. Türkiye gerçekten büyük bir ülke, her şehrinin Kahramanmaraş gibi kendi çözümlerini kendi üretmesi gerekiyor. Ben de kişisel olarak hem ulaşım aracı hem de eğlence amaçlı bisiklet sürüyorum" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ