Son dakika haberleri! YÜRÜYÜŞ YAPAN KADINLARA POLİS ENGELİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri! YÜRÜYÜŞ YAPAN KADINLARA POLİS ENGELİ

08.03.2022 20:07

Son dakika haberi... İZMİR'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yürüyüş yapmak isteyen bir grup kadın ile kendilerine engel olmak isteyen polis arasında arbede çıktı.

İZMİR'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yürüyüş yapmak isteyen bir grup kadın ile kendilerine engel olmak isteyen polis arasında arbede çıktı. Arbedenin ardından polisin barikatı açması üzerine kadınlar yürüyüşüne kaldıkları yerden devam etti.

İzmir Kadın Platformu önderliğinde bir grup kadın, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş yapmak istedi. Polis ekipleri izinsiz olduğu gerekçesiyle yola barikat kurup, yaklaşık 100 kişilik grubun yürümesine engel oldu. Bunun üzerine kadınlar ile polis arasında tartışma yaşandı. Kısa süreli arbedenin ardından polis, barikatı kaldırınca kadınlar, yürüşüne kaldığı yerden devam etti.

Son dakika haberleri! YÜRÜYÜŞ YAPAN KADINLARA POLİS ENGELİ
Son dakika haberleri! YÜRÜYÜŞ YAPAN KADINLARA POLİS ENGELİ
Son dakika haberleri! YÜRÜYÜŞ YAPAN KADINLARA POLİS ENGELİ
Son dakika haberleri! YÜRÜYÜŞ YAPAN KADINLARA POLİS ENGELİ
Son dakika haberleri! YÜRÜYÜŞ YAPAN KADINLARA POLİS ENGELİ
Son dakika haberleri! YÜRÜYÜŞ YAPAN KADINLARA POLİS ENGELİ
Son dakika haberleri! YÜRÜYÜŞ YAPAN KADINLARA POLİS ENGELİ

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Dünya Kadınlar Günü, Polis, İzmir, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! YÜRÜYÜŞ YAPAN KADINLARA POLİS ENGELİ - Son Dakika


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