Yürüyüş yaparken bulduğu cüzdanı polise teslim etti - Son Dakika
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Yürüyüş yaparken bulduğu cüzdanı polise teslim etti

27.03.2022 14:01
Yürüyüş yaparken bulduğu cüzdanı polise teslim etti

Adıyaman'da, bir kişi yürüyüş yaptığı park içerisinde bulduğu cüzdanı polis ekiplerine teslim etti.

Adıyaman'da, bir kişi yürüyüş yaptığı park içerisinde bulduğu cüzdanı polis ekiplerine teslim etti.

Karapınar Mahallesi Sümer Park içerisinde yürüyüş yapan Filiz Aran isimli vatandaş, park içerisinde bir adet kadın cüzdanı buldu. İçerisinde kredi kartları ve 190 TL para olan cüzdan için Filiz Aran durumu polis ekiplerine bildirdi. A. Y. isimli kadına ait olduğu tahmin edilen cüzdanı polis ekiplerine teslim eden Filiz Aran, herkesin bu tür durumlara karşı duyarlı olmasını istedi. Tutanak karşılığında cüzdanı alan polis ekipleri, cüzdan sahibini bulmak için çalışma başlattı. - ADIYAMAN

Yürüyüş yaparken bulduğu cüzdanı polise teslim etti

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Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yürüyüş yaparken bulduğu cüzdanı polise teslim etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yürüyüş yaparken bulduğu cüzdanı polise teslim etti - Son Dakika
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