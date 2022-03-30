YÜRÜYÜŞ YAPARKEN FENALAŞIP YIĞILDIĞI YERDE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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YÜRÜYÜŞ YAPARKEN FENALAŞIP YIĞILDIĞI YERDE HAYATINI KAYBETTİ

30.03.2022 17:49

ADANA'nın Kozan ilçesinde yürüyüş yaparken fenalaşıp yere yığılan Aziz Tatlı (60), hayatını kaybetti.

ADANA'nın Kozan ilçesinde yürüyüş yaparken fenalaşıp yere yığılan Aziz Tatlı (60), hayatını kaybetti. Tatlı'nın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkarılacak.

Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan 100'üncü Yıl Ormanı'nda vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemelede bu kişinin Aziz Tatlı olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Tatlı'nın hayatını kaybettiği saptandı. Tatlı'nın yürüyüş yapmak için ormanlık alana gittiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Tatlı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tatlı'nın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN FENALAŞIP YIĞILDIĞI YERDE HAYATINI KAYBETTİ
YÜRÜYÜŞ YAPARKEN FENALAŞIP YIĞILDIĞI YERDE HAYATINI KAYBETTİ
YÜRÜYÜŞ YAPARKEN FENALAŞIP YIĞILDIĞI YERDE HAYATINI KAYBETTİ

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Kozan, Polis, Aziz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÜRÜYÜŞ YAPARKEN FENALAŞIP YIĞILDIĞI YERDE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: YÜRÜYÜŞ YAPARKEN FENALAŞIP YIĞILDIĞI YERDE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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