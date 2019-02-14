Yürüyüş Yaparken Kalp Krizi Geçirip Kızılırmak'a Düşen Emekli Öğretmen Öldü (2)
1 saat önce
CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİSait Bayer için Avanos Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Sait Bayer
için Avanos
Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bayer'in ailesi, yakınları ve vatadaşlar katıldı. Cenazede emekli öğretmen Bayer'in tabutunun üzerine, taraftarı olduğu Beşiktaş
'ın atkısı konuldu. Bayer'in cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:58 Kaynak: DHA
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