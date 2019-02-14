Son Dakika Haberleri: Yürüyüş Yaparken Kalp Krizi Geçirip Kızılırmak'a Düşen Emekli Öğretmen Öldü (2)

Yürüyüş Yaparken Kalp Krizi Geçirip Kızılırmak'a Düşen Emekli Öğretmen Öldü (2)

1 saat önce

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİSait Bayer için Avanos Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yürüyüş Yaparken Kalp Krizi Geçirip Kızılırmak'a Düşen Emekli Öğretmen Öldü (2), System.String[]
CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Sait Bayer için Avanos Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bayer'in ailesi, yakınları ve vatadaşlar katıldı. Cenazede emekli öğretmen Bayer'in tabutunun üzerine, taraftarı olduğu Beşiktaş'ın atkısı konuldu. Bayer'in cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:58 Kaynak: DHA

Avanos, Bayer, Güncel
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