Yürüyüş yaparken kaybolan iki kişi aramalar sonucu bulundu - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde yürüyüş yaparken yollarını kaybeden iki kişi, aramalar sonucu bulundu.
Kargı Domuz Çukuru bölgesinde akşam saatlerinde yürüyüşe çıkan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 kişi, Nergiz Tepesi İnce Burun mevkisinde yolunu kaybetti.
Uzun süre haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG-AME) sevk edildi.
Bölgeye giden 6 kişilik ekip, alanda arama çalışması yaptı.
Kayıp kişiler, uzun süren arama sonucunda gece saatlerinde bulunarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Kaynak: AA
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