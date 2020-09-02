Yürüyüş yaparken kaybolan şahısları jandarma buldu - Son Dakika

İzmir Balçova'da ormanlık alanda yürüyüş yaparken kaybolan 4 şahıs, jandarma ekipleri tarafından bulundu.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Karabağlar İlçe Jandarma Komutanlığına dün gece saatlerinde Balçova'daki terapi ormanı bölgesinde piknik yapan N.E.K., E.M., D.S. ve Ş.M.'nin yürüyüş yaparken kayboldukları ihbarı yapıldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgeye hemen jandarma asayiş timi sevk edildi. Arama faaliyeti sonucunda kayıp 4 şahıs bulunarak ailelerine teslim edildi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 17:22 - Kaynak: İHA
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