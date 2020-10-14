- Yürüyüş yaparken peşine puma takıldı - Son Dakika

- Yürüyüş yaparken peşine puma takıldı
WASHINGTON - ABD'de bir kişi ormanda yürüyüş yaptığı sırada peşine puma takıldı.
ABD'nin Utah eyaletinin Provo kentindeki Slate Kanyonu'nda yürüyüşe çıkan Kylie Burgess'in peşine puma takıldı. Burgess vahşi hayvanın kendisini kovaladığı anları cep telefonuyla kaydetti. Puma'dan oldukça korkan Burgess, o anları kaydetmekten vazgeçmedi. Burgess, kaydettiği 6 dakikalık video ile korku dolu anlarını takipçileriyle paylaştı.
- Kaynak: İHA
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