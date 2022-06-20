Ovacık ilçesi Munzur Dağlarında doğa yürüyüşü yapan Onur Balk isimli vatandaş, sürü halinde bir araya gelen dağ keçileri arazide otlarken görüntüledi. Hemen cep telefonuna sarıların Balk, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçilerini görüntüledi. Balk, ilk defa bu kadar büyük bir sürü ile karşılaştığını belirterek dağ keçilerinin yöre insanı için kutsal kabul edildiğinden popülasyonlarının arttığını söyledi.

Kaynak: İHA

Tunceli, Ovacık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yürüyüş yaparken sürü halinde dağ keçilerine denk geldi - Son Dakika

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