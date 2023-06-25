Yürüyüş yapmayı planlayan LGBT'liler Taksim'de toplanmaya başladı - Son Dakika
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Yürüyüş yapmayı planlayan LGBT'liler Taksim'de toplanmaya başladı

25.06.2023 17:38

LGBT grupları, Onur Haftası kapsamında düzenlemeyi planladıkları yürüyüş için Taksim'de toplanmaya başladı. Polis ekipleri İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na çıkan bütün sokakları bariyerlerle kapattı. Öte yandan Şişli'de LGBT'lilerin düzenledikleri basın açıklamasının ardından 2 kişi gözaltına alındılar.

LGBT grupları, her yıl Haziran ayının sonlarında kutlanan Onur Haftası kapsamında Taksim'de gerçekleştirmeyi planladıkları yürüyüş için toplanmaya başladı.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Taksim'de LGBT grupları, düzenlemeyi planladıkları yürüyüş için toplanmaya başladı. Grrupların "Sokaklardan vazgeçmiyoruz, hep birlikte dönüyoruz" sloganıyla eylem başladı. Polis ekipleri İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na çıkan bütün sokakları bariyerlerle kapattı, geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yürüyüş yapmayı planlayan LGBT'liler Taksim'de toplanmaya başladı

BAZI İSTASYONLAR KAPATILDI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, yarın saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim- Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı kaydedilmişti.

Yürüyüş yapmayı planlayan LGBT'liler Taksim'de toplanmaya başladı

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde de LGBT'li grupların eylemleri oldu. Nişantaşı Mıstık parkta buluşan LGBT'li bir grup basın açıklaması yaptı. Grup, basın açıklamasının ardından sloganlar eşliğinde Şakayık Sokak'ta yürüyüş yaptı.

Yürüyüş yapmayı planlayan LGBT'liler Taksim'de toplanmaya başladı

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Grup olaysız bir şekilde dağılırken, polis ekipleri sokakta bulunan 4 kişinin yanına geldi. Gazeteci oldukları öğrenilen iki kişi serbest bırakılırken, Avukat olduğu öğrenilen D.Ö. ile dansçı olduğu öğrenilen S.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yürüyüş yapmayı planlayan LGBT'liler Taksim'de toplanmaya başladı

LGBT FAALİYETLERİ YASAKLANMIŞTI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada herhangi bir faaliyete izin verilmeyeceğini duyurmuştu. "Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir" ifadelerine yer veren Gül, "İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

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