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Yürüyüş Yolu'na gece bakımı

54 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit Yürüyüş Yolu'nda vatandaşların yürümesini zorlaştıran döşeme taşlarını yeniliyor.

Yürüyüş Yolu'na gece bakımı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit Yürüyüş Yolu'nda vatandaşların yürümesini zorlaştıran döşeme taşlarını yeniliyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit merkezdeki Yürüyüş Yolu'nda vatandaşların rahat bir şekilde yürüyebilmesi için onarım ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Çalışma kapsamında Yürüyüş Yolu'nda kırılan ve eskiyen döşeme taşlarının yenilemesi yapılıyor. Çalışmalar vatandaşların rahatsızlık yaşamaması için gece saatlerinde yapılıyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan tamirat ve yenileme çalışması gece saatlerinde gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda ekipler Milli İrade Meydanı yönünden başlattığı onarım çalışmasının büyük bir bölümü tamamlandı. Ekipler onarım ve yenileme çalışmalarına bu gece de devam edecek.


Öte yandan Yürüyüş yolunun iki yanında bulunan Hürriyet ve Cumhuriyet Caddelerinde de Büyükşehir Belediyesi çalışma başlatmıştı. İki caddenin yolları bakım ve onarımdan geçirildi. - KOCAELİ

İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:06 Kaynak: İHA
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