Yürüyüş yolunda bozulan kaldırım taşları yenileniyor - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde göl kenarında bulunan yürüyüş yolunda bozulan kaldırım taşları yeniliyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Gölbaşı Gölü yürüyüş yolunda bozulan ve tahrip olan kaldırım taşları yenilenerek halkın kullanımına sunuluyor. Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada, Gölbaşı halkının sağlıklı ve huzurlu şartlarda yaşaması için her daim çalışmalar içerisinde olduklarını söyledi. - ADIYAMAN