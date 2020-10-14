Yürüyüş yolunda yeni çınarlar dikilecek - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin risk oluşturduğu için kaldırdığı yürüyüş yolundaki çınar ağaçlarının yerine yeni fidanlar dikilecek.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nin hazırladığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan devrilme riski taşıyan tescilli çınar ağaçlarının kaldırılması yönündeki karar kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Yürüyüş yolundaki risk teşkil eden çınar ağaçları kaldırılmıştı. Bir süredir boş bırakılan eski ağaçların yerine Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yeni ağaçlar dikilecek. Yeni çınar fidanları en uygun dikim zamanları olan kasım ayının ortalarında toprakla buluşturulacak.

19 Haziran 2019 yılında yürüyüş yolunda bulunan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenmiş tarihi çınar ağacı yıkılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu olayın ardından İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi işbirliğiyle İzmit Yürüyüş yolunda bulunan tarihi çınar ağaçlarının özel bilgisayarlarla röntgeni çekilmiş, 20 çınar ağacının devrilme riski bulunduğu için kaldırılması kararlaştırılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 17 Ekim 2019 ve 28 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nce belirlenen 20 çınar ağacını bulunduğu yerden kaldırmıştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılacak çalışma 15 Kasım günü itibariyle başlayacak. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nin hazırladığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan kararla kaldırılan 20 ağacın yerine yeni 20 fidan dikilecek. İzmit Yürüyüş Yolu güzergahına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı fidanlığında üretilen yeni çınar fidanlarından dikelecek. Bakımları yapılan fidanlar, hastalıklara karşı aşılanıyor. - KOCAELİ