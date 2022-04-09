Yürüyüşe çıkan genç kız, 7 köpeğin saldırısına uğradı - Son Dakika
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Yürüyüşe çıkan genç kız, 7 köpeğin saldırısına uğradı

09.04.2022 18:41

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde yürüyüş yapmak için çıkan genç kız, 7 köpeğin saldırısına uğradı. Elindeki çantayla kendisini korumaya çalışan genç kız, çevredeki güvenlik görevlileri tarafından kurtarıldı.

Tuşba ilçesinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanında genç bir kızın bir anda 7 köpeğin saldırısına uğradığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

ÇANTAYLA KENDİSİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

1 hafta önce meydana gelen köpek saldırısı olay güvenlik kameralarına yansırken, o anlarda genç kız ise elindeki çantayla kendisini korumaya çalıştı.

Kampüste yürüyüşe çıkan genç kız başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

GÜVENLİK TARAFINDAN KURTARILDI

Bazı görgü tanıkları öğrencinin çevrede devriye gezen güvenlik görevlileri tarafından kurtarıldığını anlatırken, yaşanan saldırı görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kampüs alanında çalışma yaptıkları ifade edildi.

Kampüste yürüyüşe çıkan genç kız başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
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Tuşba Belediyesinden bahar temizliği Tuşba Belediyesinden bahar temizliği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kampüs, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yürüyüşe çıkan genç kız, 7 köpeğin saldırısına uğradı - Son Dakika


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