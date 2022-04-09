Yürüyüşe çıkan genç kız, 7 köpeğin saldırısına uğradı - Son Dakika

Tuşba ilçesinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanında genç bir kızın bir anda 7 köpeğin saldırısına uğradığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.
1 hafta önce meydana gelen köpek saldırısı olay güvenlik kameralarına yansırken, o anlarda genç kız ise elindeki çantayla kendisini korumaya çalıştı.
Bazı görgü tanıkları öğrencinin çevrede devriye gezen güvenlik görevlileri tarafından kurtarıldığını anlatırken, yaşanan saldırı görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kampüs alanında çalışma yaptıkları ifade edildi.
Kaynak: DHA
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