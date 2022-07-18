YÜRÜYÜŞE ÇIKTIĞI DAĞDA MAHSUR KALDI, 5 SAAT SONRA KURTARILDI - Son Dakika
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YÜRÜYÜŞE ÇIKTIĞI DAĞDA MAHSUR KALDI, 5 SAAT SONRA KURTARILDI

18.07.2022 00:08
YÜRÜYÜŞE ÇIKTIĞI DAĞDA MAHSUR KALDI, 5 SAAT SONRA KURTARILDI

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yürüyüşe çıktığı dağda mahsur kalan Recep Sinan Kanışkan (65), jandarma ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekipleri (MAG-AME) tarafından 5 saat sonra kurtarıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yürüyüşe çıktığı dağda mahsur kalan Recep Sinan Kanışkan (65), jandarma ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekipleri (MAG-AME) tarafından 5 saat sonra kurtarıldı.

Datça'nın kırsal Emecik Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında dağ yürüyüşüne çıkan Recep Sinan Kanışkan, dönüşte yolu bulamayınca kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak dağda mahsur kaldığını belirten Kanışkan, yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine Datça İlçe Jandarma Komutanlığı, MAG-AME ve Aktur Tatil Sitesi Güvenlik görevlilerinden oluşan 15 kişilik bir ekip arama çalışması başlattı. Bulunduğu yerin konumunu tam olarak ekiplere bildiremeyen Kanışkan, yaklaşık 5 saat sonra, saat 21.00 sıralarında, İndere mevkisindeki dağlık alanda bitkin halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen Kanışkan, jandarma tarafından ailesine teslim edildi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel YÜRÜYÜŞE ÇIKTIĞI DAĞDA MAHSUR KALDI, 5 SAAT SONRA KURTARILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: YÜRÜYÜŞE ÇIKTIĞI DAĞDA MAHSUR KALDI, 5 SAAT SONRA KURTARILDI - Son Dakika
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