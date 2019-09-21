Yürüyüşe çıktığı dağda yüksekten düşen kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yürüyüşe çıktığı dağlık alanda yüksekten düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yasin Olcay (42), bir arkadaşı ile sabah saatlerinde Kervansaray Mahallesi'nin üst kesiminde ormanlık alanda yürüyüşe çıktı.

Denizli Teleferik'in alt istasyonuna yakın bölgedeki sarp alanda dengesini kaybeden Olcay, yüksekten düşerek yaralandı.

Arkadaşının 112'ye ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlülüğü (AFAD), itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması ile sedyeye alınarak dağdan aşağı indirilen Olcay, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olcay'ın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.