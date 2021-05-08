Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen İtalyan turist, kurtarma çalışması yapan jandarma ekiplerine teşekkür ederek, asker selamı verdi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yürüyüşe çıktığı Göynük Kanyonu'nda kaybolan 72 yaşındaki İtalyan turist Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.

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