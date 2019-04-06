Son Dakika Haberleri: Yürüyüşte Ayşe Tekdal Rekoru 3 Saniye ile Kaçırdı

Yürüyüşte Ayşe Tekdal Rekoru 3 Saniye ile Kaçırdı

1 saat önce

Çek Cumhuriyeti'nin Podebrady kentindeki EA Permit Yürüyüş Şampiyonası'nda 20 kilometre yürüyüşte Ayşe Tekdal, U23 Türkiye rekorunu üç saniyeyle kaçırdı.

Yürüyüşte Ayşe Tekdal Rekoru 3 Saniye ile Kaçırdı, System.String[]
Çek Cumhuriyeti'nin Podebrady kentindeki EA Permit Yürüyüş Şampiyonası'nda 20 kilometre yürüyüşte Ayşe Tekdal, U23 Türkiye rekorunu üç saniyeyle kaçırdı.

Bu yıl 20 kilometrede Türkiye şampiyonluğunu kazanan 20 yaşındaki milli atlet Ayşe Tekdal, İzmir'de bir ay önce yaptığı 1: 32: 01'lik dereceye çok yakın bir performans çizdiği Podebrady'deki Uluslararası EA Permit Yürüyüş Grand Prix'inde 1: 32: 04 ile beşinci sırayı aldı.

Dünya barajını Doha'da geçen milli yürüyüşcü Tekdal, 45 atletin katılıp 37'sinin tamamlayabildiği yarışta beşinci olurken, mücadelenin ilk 10 kilometresini de 46: 05'lik dereceyle geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:13 Kaynak: DHA

Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Podebrady, Spor
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