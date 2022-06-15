Yürüyüşte kaybolan 2 kişi 3 saat sonra bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Yürüyüşte kaybolan 2 kişi 3 saat sonra bulundu

15.06.2022 22:32

Yürüyüşte kaybolan 2 kişi 3 saat sonra bulundu Kayseri'de şehir dışından gelerek Ali Dağı'nda yaptıkları yürüyüşte kaybolan 2 kişi 3 saat sonra bulundu.

Yürüyüşte kaybolan 2 kişi 3 saat sonra bulundu

KAYSERİ - Kayseri'de şehir dışından gelerek Ali Dağı'nda yaptıkları yürüyüşte kaybolan 2 kişi 3 saat sonra bulundu.

Edinilen bilgiye göre Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı'nda meydana gelen olayda, Kırşehir'den misafirliğe gelen Enes Y. ve Furkan F., 10 kişilik arkadaş grubu ile birlikte dağda yürüyüşe çıktı. Arkadaşlarından ayrılarak dağa dikey tırmanış yapmak isteyen ikili, arkadaşları ile buluşma noktasına gelmedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve ANDA Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Dağın tepe kısmından aşağıya doğru yapılan tarama çalışmaları sonucunda yaklaşık 3 saat sonra yollarını kaybederek kaybolan Enes Y. ve Furkan F., ekipler tarafından bulundu.

Yürüyüşte kaybolan 2 kişi 3 saat sonra bulundu
Yürüyüşte kaybolan 2 kişi 3 saat sonra bulundu
Yürüyüşte kaybolan 2 kişi 3 saat sonra bulundu
Yürüyüşte kaybolan 2 kişi 3 saat sonra bulundu
Yürüyüşte kaybolan 2 kişi 3 saat sonra bulundu
Yürüyüşte kaybolan 2 kişi 3 saat sonra bulundu
Yürüyüşte kaybolan 2 kişi 3 saat sonra bulundu
Yürüyüşte kaybolan 2 kişi 3 saat sonra bulundu

YORUMLAR
500
Evlilik yıl dönümlerinde kabusu yaşadılar Evlilik yıl dönümlerinde kabusu yaşadılar
Kaynak: İHA

Toros Dağları, Kırşehir, Kayseri, Talas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yürüyüşte kaybolan 2 kişi 3 saat sonra bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:30 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun bulunduğu iddiasına Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nden yalanlama geldi
21:55 24 yaşındaki genç yük treninin altında kalarak korkunç şekilde hayatını kaybetti
21:53 Bu seferde Bilecik'te vatandaşlar ucuz şeker kuyruğunda izdiham yarattı
21:46 Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde
21:25 Yemen'de çocukların attığı taş sonucu mayın patladı! Çocuklar ölümün kıyısından kıl payı döndü
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 22:51:02. #1.13#
SON DAKİKA: Yürüyüşte kaybolan 2 kişi 3 saat sonra bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement