YÜRÜYÜŞTE KAYBOLAN İKİ GENÇ, SAATLER SONRA BULUNDU - Son Dakika
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YÜRÜYÜŞTE KAYBOLAN İKİ GENÇ, SAATLER SONRA BULUNDU

28.05.2022 21:58

ANTALYA'da yürüyüşe çıktıkları dağlık alanda mahsur kalan Burhan Çavuş (23) ve Ferat Aktaş (21), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekipleri tarafından saatler sonra kurtarıldı.

ANTALYA'da yürüyüşe çıktıkları dağlık alanda mahsur kalan Burhan Çavuş (23) ve Ferat Aktaş (21), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekipleri tarafından saatler sonra kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesi Yukarı Karaman Mahallesi Güllük Dağı Gürkavak mevkisinde meydana geldi. Sabah saatlerinde ormanlık alan içerisinde yürüyüşe çıkan Burhan Çavuş ve Ferat Aktaş, yollarını kaybetti. Bir süre yolu bulmak için çaba sarfeden iki genç, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, uzun yürüyüşün ardından Çavuş ve Aktaş'a akşam saatlerinde ulaştı. Sağlık kontrolünden geçirilen iki gencin durumunun iyi olduğu belirlendi.

YÜRÜYÜŞTE KAYBOLAN İKİ GENÇ, SAATLER SONRA BULUNDU
YÜRÜYÜŞTE KAYBOLAN İKİ GENÇ, SAATLER SONRA BULUNDU
YÜRÜYÜŞTE KAYBOLAN İKİ GENÇ, SAATLER SONRA BULUNDU
YÜRÜYÜŞTE KAYBOLAN İKİ GENÇ, SAATLER SONRA BULUNDU
YÜRÜYÜŞTE KAYBOLAN İKİ GENÇ, SAATLER SONRA BULUNDU

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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