Yürüyüşte Son Yarış Ankara'da

Türkiye
Yürüyüş Ligi'nde 2019 sezonu Ankara
'da hafta sonunda yapılacak yarışmayla sona erecek.
Büyükler, U20, U18 ve U16 kategorilerinde gerçekleşen Spor Toto Yürüyüş Ligi'nde 25 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak yarışmalarla sezon tamamlanacak. İlk etabının Konya
'da gerçekleştiği ligin finalinde yarışlar Cumartesi günü Naili Moran Atletizm
Sahası'nda 3000 metre ve 5000 metre olarak yapılacak.
Yürüyüş Ligi finalinde ENKA, PTT
, Ayvalık
Atletizm, Malatya
Büyükşehir Belediyesi, Batman Petrolspor
, Adıyaman
Tarımspor, Doğukent İhtisas, Malatya Beydağı
kulüpleri, farklı branşlarda podyum mücadelesi verecekler. Yürüyüş Ligi finallerinde Avrupa
Yürüyüş Kupası'nda şampiyon olan Meryem Bekmez
başta olmak üzere tüm milli atletler çeşitli kulüplerde yarışacak.
- Ankara