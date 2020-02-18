Yürüyüşte Türkiye şampiyonları Malatya'dan - Son Dakika
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Yürüyüşte Türkiye şampiyonları Malatya'dan

16 dakika önce

Antalya Konyaaltı'nda yapılan Türkiye Yürüşüyü şampiyonasında 3 kilometre ve 10 kilometrede altın madalyayı Malatyalı sporcular kazandı.

Yürüyüşte Türkiye şampiyonları Malatya'dan, System.String[]

Antalya Konyaaltı'nda yapılan Türkiye Yürüşüyü şampiyonasında 3 kilometre ve 10 kilometrede altın madalyayı Malatyalı sporcular kazandı.


Türkiye Atletizm Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 16 Şubat tarihinde Antalya Konyaaltı'nda yapılan Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda 3 Kilometre de Malatyalı sporcu Mehmet Güngör U16 Erkeklerde 14: 00 derecesi ile 10 kilometrede de Serhat Güngör ise U20 Erkekler 43: 26 Türkiye Şampiyonu oldu. Altın madalya kazanan sporcuları kutlayan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan " Yaklaşık 130 sporcunun yarıştığı Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda sporcularımız Mehmet Güngör ve kuzeni olan Serhat Güngör'ün almış oldukları birincilik bizleri oldukça mutlu etti. Sporcularımız Mehmet Güngör ve Serhat Güngör'ü antrenörü Nihat Erim'i ve sporcularımızın ailelerini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Ayrıca Serhat Güngör 24 - 26 Şubat 2020 tarihleri arasında Belarus'da yapılacak olan Uluslararası Yürüyüş Şampiyonası Gençler kategorisinde Ülkemizi ve ilimizi temsil edecektir. Sporcumuz Serhat Güngör'e de başarılar dilerim" dedi. - MALATYA

Konyaaltı, Malatya, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:24 Kaynak: İHA
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