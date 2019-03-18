Son Dakika Haberleri: Yürüyüşünden Şüphelenilen 6 Kişinin Ayakkabı Tabanından Uyuşturucu Çıktı

Yürüyüşünden Şüphelenilen 6 Kişinin Ayakkabı Tabanından Uyuşturucu Çıktı

50 dakika önce

Ticcaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince, Gürbulak Sınır Kapısı'nda yürüyüşünden şüphelenilen 6 kişinin ayakkabı tabanlarına gizlenmiş 4 kilo 934 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yürüyüşünden Şüphelenilen 6 Kişinin Ayakkabı Tabanından Uyuşturucu Çıktı, System.String[]
Ticcaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince, Gürbulak Sınır Kapısı'nda yürüyüşünden şüphelenilen 6 kişinin ayakkabı tabanlarına gizlenmiş 4 kilo 934 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Gürbulak yolcu salonunda yapılan kontroller esnasında pasaport giriş işlemleri için bekleyen İran uyruklu bir kişi, yürüyüşünden şüphelenilmesi üzerine gözlem altına alındı. İran uyruklu kişi bagajıyla X- Ray noktasına geldiğinde yapılacak arama sırasında ayakkabılarını çıkartması istendi. Ayakkabılarda yapılan kontrolde taban kısmına gizlenmiş kristalize şeffaf bir madde olduğu görüldü. Yapılan araştırmada aynı yöntemi kullanan başka şüpheliler olabileceği istihbaratının alınması üzerine salonda tüm giriş ve çıkışlar durdurularak yolcular arasında kontrol ve arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan aramalarda şüpheli olarak tespit edilen 5 kişinin de ayakkabı tabanlarına gizlenmiş vaziyette kristal toz madde tespit edildi. Yapılan tartım ve tespitte piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin lira olan toplam 4 kilo 934 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:37 Kaynak: DHA

Gürbulak, Güncel
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