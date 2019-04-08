Son Dakika Haberleri: Yusaf Şimşek: "Burada Kaybetmek Üzücü"

Yusaf Şimşek: "Burada Kaybetmek Üzücü"

52 dakika önce

- Yusaf Şimşek: "Burada kaybetmek üzücü"AFYONKARAHİSAR - Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusaf Şimşek, Adana Demirspor'a kendi sahalarındaki 2-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi.

- Yusaf Şimşek: "Burada kaybetmek üzücü"

AFYONKARAHİSAR - Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusaf Şimşek, Adana Demirspor'a kendi sahalarındaki 2-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi.
Yusuf Şimşek basın toplantısında, "Açıkçası böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Hazırlıklarımızı ona göre yapmıştık. Gazişehir maçından sonra fazla bir dinlenme şansımız olmadı, bazı oyuncularımızda yorgunluk görüntüsü oluştu. Mağlup duruma düştük. Mağlup durumda iken bile pozisyonlar bulduk, burada kaybetmek üzücü, taraftar önünde kaybetmek üzücü. Önümüzde altı maç var, biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz önümüzdeki maçları inşallah kazanacağız, ben bir şeylerin döndüğünü zannetmiyorum. Futbolda her şey olabilir, her takım yenebilir" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:51 Kaynak: İHA

Yusuf Şimşek, Adana Demirspor, Spor
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